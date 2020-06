Lyon : une journée d'action des soignants durant la visite de Macron

Les personnels soignants lyonnais vont manifester ce mardi, jour de visite d'Emmanuel Macron dans la région de Lyon.

Une forte mobilisation du monde hospitalier est attendue ce mardi devant l'Hopital Édouard-Herriot à partir de 13 heures. Le cortège s'élancera de Grange-Blanche pour prendre la direction de l'Agence régionale de santé située rue Garibladi. Cette manifestation a été lancée suite à l'appel de l'intersyndicale CGT, SUD, FO et de plusieurs collectifs hospitaliers. Elle a lieu le jour de la visite du président de la République Emmanuel Macron sur le site de Sanofi à Marcy-l'Étoile.

Après la période de crise durant laquelle ils ont été très sollicités, mais aussi applaudis par la population et cités en exemple par le gouvernement, les soignants demandent des actes de la part du gouvernement. Ils demandent notamment une prime de 1500€ pour tous, une revalorisation générale des salaires d'au moins 300€ par personne, un dégel du point d'indice, l'augmentation des budgets des établissements à hauteur des besoins, l’arrêt de toutes les restructurations, fusions, fermetures d’établissements, de services et de lits et réouvertures de lits pour garantir l’accès, la proximité et l’égalité de la prise en charge pour la population sur tout le territoire et tout le matériel nécessaire pour nous protéger et prendre en charge correctement la population.

Une délégation de personnels va être reçue à l'ARS à 14h30 et souhaite être reçue par le président de la République.