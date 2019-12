Lyon : une grève SNCF jusqu'aux fêtes de fin d'année ?

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites continue cette semaine à la SNCF. Les cheminots lyonnais ne semblent pas décidés à lâcher.

Depuis le 5 décembre dernier, les employés de la SNCF sont en grève à Lyon et partout en France. Ce lundi, comme depuis quatre jours, le trafic est très fortement perturbé dans la région lyonnaise avec 1 TER sur 13 et environ 1 TGV sur 5. Une situation partie pour durer selon Patrick Mondon de Sud-Rail. “À court terme, la grève est votée jusqu'à mercredi et des assemblées générales auront lieu demain pour savoir si l'on continue”, explique-t-il.

Mais selon le délégué syndical, la suite du mouvement ne fait que peu de doutes. “J'ai connu 1995 où les chiffres de mobilisation n'étaient pas aussi fort. Là, il y a 100 % de grévistes sur les conducteurs à la Part-Dieu. La grève est importante et fortement ancrée chez les cheminots. Tant qu'ils ne lâcheront pas, on sera en grève”, prévient-il.

À l'approche des fêtes, les syndicats voient aussi arriver un argument de poids pour faire reculer l’exécutif. “Je veux bien que le gouvernement et le commerçant nous reprochent cette mobilisation en période de fêtes. Mais nous, on a prévenu dès septembre que si la majorité voulait passer en force, on fera grève”, confie Patrick Mondon. Puis de conclure : “ils n'ont pas bougé une oreille donc nous sommes prêts à tenir le temps qu’il faut. Ils ont voulu l'affrontement, il a lieu”.