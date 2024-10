A partir du 1er janvier 2025, le service Léo&Go offrira 100 euros de crédits aux revendeurs de véhicule Crit'Air 3 et plus, afin de limiter les véhicules polluants dans la Métropole.

Dès le 1er janvier 2025, les automobilistes les plus polluants se verront offrir 100 euros de crédit chez Léo&Go, s'ils décident de vendre leur véhicule. Une opération inédite, lancée par le service d'autopartage, mettant déjà à disposition des voitures en libre-service dans toute la ville de Lyon.

Une action afin d'améliorer la qualité de l'air

Le but de cette opération est de motiver les propriétaires de véhicules Crit'Air de niveau 3, 4 et 5, de les revendre et de passer à des modes de mobilité plus respectueux de l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'instauration des Zones à Faibles Emissions (ZFE) par la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2020.

Celui empêche désormais les véhicules Crit'Air de niveau 4 et 5 de circuler dans le centre-ville de Lyon. D'ici le 1er janvier 2025, les véhicules Crit'Air de niveau 3, seront eux aussi interdits dans le centre-ville.

