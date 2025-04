Lyon : une conférence autour de l’alimentation et du cancer le 10 avril au Centre Léon Bérard

Dans le cadre du festival Explore ta santé, le Centre Léon Bérard de Lyon proposera une conférence sur l’alimentation et le cancer le 10 avril à 17h30.

Alors qu’entre 5 et 6 % des cancers seraient attribuables à des facteurs alimentaires, manger sainement apparaît essentiel puisque cela "pourrait réduire le risque de survenue de cancer et de récidive de cancer", précise le Centre. Un temps d’échange sera donc proposé pour "faire le point sur l’impact réel de l’alimentation sur le risque de développer un cancer, pour partager des ressources et repartir avec de nouvelles clés pour être un peu plus acteur de sa santé."

La conférence est libre d’accès en salle Oncora du Centre Léon Bérard, dans le 8e arrondissement de Lyon.

