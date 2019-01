Lyon : une chaîne humaine contre la pollution par la marche pour le climat

Pour ce début 2019, la marche pour le climat à Lyon veut réaliser une action sur la question de la pollution et de la qualité de l'air. Une chaîne humaine sera ainsi organisée en presqu'île le 27 janvier.

Après trois manifestations regroupant à chaque fois plus de 10 000 personnes à Lyon, la coalition des marches pour le climat veut réaliser une action sur la qualité de l'air et la pollution. Ainsi, le dimanche 27 janvier, ses organisateurs souhaitent réaliser une grande chaîne humaine de 4 kilomètres pour faire le tour de la Presqu'île de Lyon. Une action à la veille du conseil métropolitain où doit être votée la zone à faible émission (zone où les véhicules professionnels les plus polluants seront interdits à partir de l'été 2019, lire ici).

L'événement sur Facebook, intitulé "Plus qu'une bonne résolution pour le climat" compte déjà plus de 1 600 participants, 7 300 se disent intéressés (voir ici). La question de la qualité de l'air pouvait sembler être en retrait lors des trois précédentes manifestations. Contacté par Lyon Capitale, Fabien Bagnon de la marche pour le climat rappelle : "La faiblesse du plan oxygène est une revendication dès le début de la marche. On en a parlé à David Kimelfeld dès septembre". Le rendez-vous est pour l'instant fixé place des Terreaux à 15 heures.