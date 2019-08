Lyon : une carte pour voir le fort recul du train

Le site Trains Directs a livré un impressionnant travail de cartographie témoignant du recul du réseau ferré en France de 1871 à nos jours. Lyon fait partie des villes déjà traitées et le résultat ne laisse aucun doute.

Le site trains-directs.fr propose une étude de l'évolution des relations ferroviaires directes de 1871 à nos jours, établissant une cartographie précise et montrant l'évolution de ce mode de transports à travers les époques. Lyon fait partie des premières villes mises en avant.

Ainsi le site rapporte : "Malgré le nombre de Lignes à Grande Vitesse qui se développe, la desserte en trains directs au départ de Lyon est en régression". Il n'y plus aucun train de nuit au départ de Lyon, le tout TGV est omniprésent, mais les relations directes avec plusieurs villes ont disparues : "Briançon, Dunkerque, Amsterdam, Le Croisic, Quimper, Brest, Poitiers, La Rochelle, Limoges, Périgueux, Bordeaux, Tarbes, Irun, Rodez, Albi, Ventimiglia, Venezia, Munchen, Hamburg, Kobenhavn, Berlin, Wien, Epinal… " La carte ci-dessous permet de voir l'ensemble des destinations qui ont été supprimées à travers le temps. Trains Directs livre également un récit sur l'histoire complet sur les lignes depuis Lyon qu'il est possible de consulter ici.

Une analyse des vitesses moyennes permet de voir que "Lyon profite de l'effet TGV". Néanmoins sur les lignes classiques dans la région, c'est la détérioration qui semble être devenue la norme.

Ce travail est proposé sous licence Creative Common permettant aux citoyens, élus, associations, journalistes... de pouvoir le partager à condition de créditer le site (et sans fins commerciales). Grenoble, Orléans, Troyes, Tulle et Vannes bénéficient déjà d'un panorama complet. À moins d'un an des élections municipales, alors que la mobilité est au cœur des enjeux, cette initiative est salutaire. Reste à voir comment les élus peuvent s'en emparer.