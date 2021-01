Lyon : une bagarre éclate dans un commerce, les employés obligés de se réfugier derrière le rideau métallique

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Dans le 7e arrondissement de Lyon, les employés d’un commerce ont dû abaisser le rideau métallique, ce mercredi, pour se protéger de la colère de deux clients particulièrement violents.

Tout est parti d’une insulte. Un jeune homme de 19 ans, passablement ivre, s’est montré désobligeant avec une caissière au moment de payer dans un commerce de proximité, avenue Jean Jaurès, dans l’après-midi de ce mercredi. Un employé et les co-gérants lui ont demandé de partir sur le champ, mais c’est alors qu’un second client, de 25 ans, est intervenu pour défendre le premier. Il a frappé les victimes à main nue puis avec un tesson de bouteille. Il a ensuite dégradé la vitrine du magasin. Les employés sont parvenus à se barricader dans le commerce en baissant le rideau métallique.

Un équipage de gendarme de passage a repéré la bagarre et a pu intervenir pour y mettre un terme. Ils ont maintenu les deux clients jusqu’à ce que la police arrive. Les deux jeunes hommes de 25 et 19 ans, SDF, ont été placés en garde à vue et auditionnés par la Brigade de sûreté urbaine. L’un des suspects a reconnu l’intégralité des faits, l’autre partiellement. Ils sont présentés ce vendredi au tribunal judiciaire de Lyon, en comparution immédiate.