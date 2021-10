Lyon : un week-end sous le signe du soleil et du vent

Les températures baissent de plus en plus à l'approche de l'automne à Lyon. Même si le soleil sera présent à Lyon le week-end du 16 et 17 octobre, les températures ne grimperont pas au-dessus de 16 degrés.

Les Lyonnais et Lyonnaises vont pouvoir profiter d'un beau week-end ensoleillé, d'autant plus que le prochain week-end est annoncé pluvieux. Samedi 16 et dimanche 17 octobre, le ciel sera dégagé et le soleil brillera. Pour autant, pas de quoi faire tomber vestes et manteaux !

Le matin, il fera 5 degrés samedi et dimanche en début de matinée. Une température en dessous des normales de saison. Pour l'après-midi, les températures tourneront entre 14 et 16 degrés. Sans compter sur un petit vent venu du Nord, qui restera assez faible tout au long du week-end.