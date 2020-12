Lyon : un voleur interpellé après s'être présenté au magasin qu'il avait cambriolé la veille

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

L'individu est revenu sur les lieux du délit afin d'y acheter une montre. Les images de surveillance l'ont confondu.

Habile mais pas bien malin... Dimanche, un homme a été interpellé dans un magasin du centre commercial de la Part-Dieu alors qu'il se présentait pour acheter une montre. Et pour cause : la veille au soir, aux alentours de 23h45, ce même individu s'était présenté devant ce kiosque afin d'en briser la vitre et d'y dérober plusieurs bijoux.

L'homme de 33 ans, qui correspondait au signalement du voleur, a donc été interpellé par les services de police pour être revenu sur les lieux du délit... Les images de surveillance ont confirmé qu'ils s'agissait bien du même individu et ce dernier a donc été placé en garde à vue.

Deux autres vols commis le jour de son interpellation

Un rapprochement a d'ailleurs été fait avec plusieurs cambriolages ayant eu lieu au sein du centre commercial. Les lunettes qu'il portait au moment de son interpellation avaient été dérobées le jour même chez un opticien du centre, tandis qu'un vol à l'étalage avait été commis le même jour dans un autre magasin de bijoux de la Part-Dieu. Une drôle de coïncidence.

Enfin, l'homme était également impliqué dans un vol par effraction commis dans une salle de sport le 18 décembre dernier, pour lequel il avait été interpellé en flagrant délit. À l'époque, sa garde à vue avait été levée en raison de possibles troubles psychiatriques. Une expertise à donc de nouveau été réalisée et a conclu que le suspect pouvait être sujet à des poursuites judiciaires.

Il sera présenté au parquet ce mercredi, en vue d'un jugement en comparution immédiate pour l’ensemble de ces faits.