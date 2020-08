Lyon : un supporter arrêté après le match OL/Bayern

Un jeune homme de 19 ans originaire de Francheville a été arrêté mercredi soir pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l’ordre.

Des échauffourées ont eu lieu autour de la place des Terreaux (Lyon 1) ce mercredi 19 août après la rencontre entre l'OL et le Bayern Munich. Les forces de l’ordre ont été la cible de jets de projectiles. “Un individu particulièrement hostile envers les CRS pour leur avoir jeté de nombreux projectiles, était interpellé grâce au système de vidéo protection de la ville par la Police municipale rue du Griffon”, explique la police nationale. Placé en garde à vue et entendu par la BSU, cet habitant de Francheville âgé de 19 ans (4 faits au casier) a reconnu les faits. Il a été présenté ce jour au parquet et jugé en comparution immédiate.