Lyon : un samedi tout rouge sur les routes, de gros bouchons prévus

Lyonnais, si vous le pouvez, restez un jour de plus en vacances… Ce samedi 24 août est particulièrement craint par Bison Futé, notamment dans le sens des retours. Il est classé "rouge" dans toute la France. Il est fortement conseillé, si possible, de repousser son retour à dimanche.

La rentrée approche pour bon nombre d’écoliers. Ce samedi 24 août s’annonce particulièrement dense sur les routes françaises. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et autour de Lyon, carrefour important de circulation pour partir et rentrer de vacances, les bouchons sont annoncés. Bison Futé prévoit une journée "rouge" dans le sens des retours dans la région.

Les automobilistes vont devoir s’armer de patience. Il est, notamment, fortement conseillé aux automobilistes d’éviter au maximum l’A7 entre Orange et Lyon pendant la journée. Notamment en fin de matinée et à la mi-journée. Dimanche, la journée devrait être plus calme. Elle est classée "orange" dans le sens des retours.