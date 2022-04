Lyon : un rassemblement "pour la paix en Ukraine" ce samedi à Bellecour

Un nouveau rassemblement est organisé samedi 23 avril à partir de 13h sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, afin d'apporter du soutien au peuple ukrainien.

Des manifestants se réuniront ce samedi 23 avril sur la place Bellecour, à partir de 13 heures à Lyon, pour apporter leur soutien envers l'Ukraine. Les associatifs et membres de la communauté ukrainienne de la région lyonnaise appellent au rassemblement en "solidarité avec la résistance et le peuple ukrainiens. Un rassemblement pour la paix et l'arrêt immédiat des bombardements des des massacres; retrait des troupes russe d'Ukraine ; pour une Ukraine libre et démocratique", précise l'association Lyon-Ukraine sur son compte Facebook.

Cette mobilisation fait suite à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, jeudi 24 février. Pour le rassemblement, des ressortissants et des acteurs de terrain prendront la parole afin de livrer leur témoignage.

Plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu à Lyon pour soutenir l'Ukraine, soutenus par les élus écologistes locaux, comme Bruno Bernard, président de la Métropole et Grégory Doucet, maire de Lyon.

