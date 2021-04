Lyon : un rassemblement organisé à Lyon pour la fierté lesbienne ce samedi

Un rassemblement pour la fierté lesbienne est organisé à Lyon, place de la Comédie, ce samedi à 15h.

Plusieurs marches lesbiennes sont organisées partout en France ce week-end, en marge de la journée de la visibilité lesbienne le 26 avril. À Lyon, désigné comme "le berceau de la "Manif pour tous"", un rassemblement est prévu ce samedi, à 15h, place de la Comédie.

La mobilisation va au-delà de la question de la visibilité lesbienne, "nous exigeons davantage que d’être simplement vues, entendues ou représentées", expliquent les organisatrices. Les manifestantes entendent dénoncer le patriarcat, le sexisme et l’homophobie dont elles sont victimes dans leurs vies quotidiennes, elles réclament également l’accès à la PMA "pour toutes et tous, gratuite et sans condition".

Des prises de paroles seront organisées par les personnes concernées, lesbiennes et bies.