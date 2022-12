Lyon : un nouveau restaurant ouvre à Confluence ce jeudi

Un nouveau restaurant promettant un authentique Kebab allemand ouvre au centre commercial de Confluence à Lyon.

C'est une aubaine pour les amoureux de Kebab. L'enseigne Berliner Das Original, déjà bien connue des Parisiens, ouvre un restaurant au centre commercial de Confluence à Lyon ce jeudi 22 décembre.

Rendez-vous au niveau 2 du centre commercial pour déguster un Döner Kebab fait avec un pain boulanger, des légumes frais, une sauce maison et une viande cuite à la broche.

Le restaurant propose de déguster sur place dans une ambiance industrielle, ou à emporter.

Horaires : du lundi au jeudi et dimanche de 11 h 30 à 21 h et le vendredi et samedi de 11 h 30 à 22 h.