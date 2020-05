Lyon : un nouveau motif autorisé pour sortir des 100km, téléchargez l'attestation

Dans un arrêté publié ce mercredi, le gouvernement a autorisé un nouveau motif de déplacement au-delà des 100 km et publié une attestation mise à jour.

Le gouvernement vient de mettre en ligne une nouvelle autorisation pour sortir au-delà de la limite des 100 km à vol d'oiseau. En plus des motifs professionnels et familiaux “impérieux”, il sera désormais possible de se déplacer pour des motifs “liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou la location d'un bien immobilier insusceptibles d'être différés”. Jusqu'ici, seuls les déménagements étaient autorisés.

L’attestation est à retrouver ici.