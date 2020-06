Le dérèglement climatique n'aura pas connu le confinement. Les températures relevées en mai montrent encore une fois un mois plus chaud que la normale.

Selon les données compilées par Callendar, à l'échelle mondiale, le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré, avec une température supérieure à 0,63 degré par rapport à la moyenne 1981-2010.

Pour Lyon, on retrouve également des valeurs supérieures à la normale pour mai 2020. "La température moyenne en mai a été de 16.26°C, soit 1.4°C de plus que la moyenne 1981-2010. Malgré une pointe jusqu'à 30°C le 22 mai, on reste très en dessous du record de 2011 (18.06°C, +3.2°C)", précise Callendar.

De son côté, Météo France rappelle que le printemps 2020 sera le 2e printemps le plus chaud en France, après un hiver qui était le plus doux depuis que les mesures de températures sont enregistrées.

"La température moyenne sur la France et sur la saison devrait être supérieure à la normale de près de 1,7 °C. Le printemps 2020 se classera ainsi au second rang des printemps les plus chauds depuis le début du XXe siècle derrière le printemps 2011 (+2,0 °C)", précise Météo France.