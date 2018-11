Lyon : un incident technique perturbe le métro D ce dimanche soir

Ce dimanche, le réseau TCL à Lyon est impacté par une grève des régulateurs, mais aussi un incident technique sur la ligne D.

Suite à un incident technique, la ligne de métro D ne circule plus entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux dans les deux sens. Les stations Laënnec, Mermoz Pinel, Parilly et Gare de Vénissieux ne sont plus desservies. Seuls les trajets entre Vaise et Grange Blanche sont effectués. Le retour à la normale est prévu pour 20h. A noter, à cause d'une grève des régulateurs, l'ensemble de la ligne D ne circulera plus à partir de 22h15.

Lire aussi :