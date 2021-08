Lyon : un homme jugé pour des violences conjugales sur son ex-femme

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Une femme a porté plainte au commissariat du 8e arrondissement pour des violences qu'elle aurait subi de son ex-conjoint. Interpellé, il sera jugé en comparution immédiate.

Les faits se seraient déroulés le 31 juillet à 21h30 au domicile de la victime présumée. Son ex-conjoint serait venu à son domicile et l'aurait violentée, la frappant et la projetant à terre, tout en l'aspergeant de nourriture. Il aurait également jeté son téléphone portable au sol. La femme a ensuite porté plainte au commissariat et s'est vue délivrer une interdiction temporaire de travail de 7 jours.

L'homme, qui habite dans le 7ème arrondissement, a été interpellé lundi 2 août. Placé en garde à vue, il a reconnu avoir "bousculé" son ex-conjointe. Il est jugé en comparution immédiate mercredi 4 août.