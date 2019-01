Lyon : un hommage pour l'une des victimes de l'accident de Perrache

Deux personnes sont mortes dans un accident de voiture à Perrache, dans la nuit du 5 au 6 janvier. Une cagnotte a été lancée en ligne pour la famille du conducteur et une veillée sera organisée en sa mémoire le dimanche 13 janvier.

L'enquête se poursuit autour des circonstances du drame. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, sur l'échangeur de Perrache, dans le sens Confluence - Fourvière, une voiture a quitté la voie, avant de s’écraser en contre-bas après une chute de 8 mètres. Le conducteur et la passagère à l'avant sont morts dans l'accident. Deux autres personnes étaient à l'arrière, dont une, encore dans un état grave. Les quatre jeunes venaient de l'Ouest lyonnais.

Le conducteur se nommait Stanislas, un professeur de breakdance, âgé de 27 ans. Ses funérailles auront lieu ce jeudi à Bron. Une cagnotte a été lancée en ligne pour aider sa famille, elle a déjà récolté plus de 1 230 euros. Ses proches organiseront une veillée le dimanche 13 janvier à 17h30, à l'école "100 % Danse" de Saint-Pierre-De-Chandieu. La cagnotte et la veillée seront dédiées au conducteur, même s'il est précisé "Nous aurons aussi une pensée pour Mélodie, Alann et Kyllian", les trois autres victimes de l'accident.