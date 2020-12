Lyon : un fusil à canon scié et un couteau retrouvés dans un sac abandonné à la Part-Dieu

Le 24 novembre, une équipe de démineurs était intervenue à la gare Part-Dieu afin de déceler le contenu du colis suspect laissé sur place.

Souvenez-vous, le 24 novembre dernier, un colis suspect était décelé à la gare Part-Dieu et avait nécessité la mise en place d'un périmètre de sécurité de la part des militaires de l'opération Sentinelle, ainsi que l'intervention d'une équipe de démineurs. Un sac, abandonné en plein après-midi, dont le contenu vient d'être dévoilé et qui fait froid dans le dos.

Selon les informations du journal Le Progrès, une fois la levée de doute effectuée concernant l'éventuelle présence d'un dispositif explosif, les démineurs ont découvert plusieurs armes dans le bagage laissé à l'abandon, parmi lesquelles deux armes à feu, un couteau et une bombe lacrymogène.

Le propriétaire toujours recherché

Malgré l'absence de munition, cette trouvaille inquiète, puisqu'outre le pistolet d’alarme et le poignard, un fusil à canon scié, arme plus facile à dissimuler et capable de créer d'énormes dégâts, a également été retrouvée.