Lyon : un conducteur de trottinette électrique se blesse gravement

Un jeune homme de 21 ans a eu un grave accident de trottinette électrique ce samedi soir dans le 6e arrondissement de Lyon. Touché au crâne, il a été plongé dans un coma artificiel.

Samedi en début de soirée, un jeune homme qui circulait en trottinette électrique s'est grièvement blessé dans le quartier des Brotteaux, rapporte Le Progrès. Selon le quotidien, il circulait sur une voie de bus et aurait été percuté par une voiture à l’angle des rues des Émeraudes et Michel-Rambaud alors qu'il venait de griller un feu rouge. Il souffrirait d’un grave traumatisme crânien et a été hospitalisé en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot avant d’être plongé dans un coma artificiel.

Alors que la loi LOM est actuellement à l'étude devant l’Assemblée nationale pour codifier l'usage des trottinettes électriques et autres overboard, gyropode, etc.., la police a commencé à mener des opérations de verbalisation à l'encontre des usagers de deux-roues. De janvier à mai, le nombre d'accidents impliquant des utilisateurs de trottinettes a augmenté de 115 % au Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc. Comme nous l'écrivions il y a un mois, ce type de traumatismes représente près de 12 % des accidents de la route pris en charge par l'hôpital lyonnais.