Trottinettes électriques : le nombre d'accidents grimpe en flèche à Lyon

Selon les service de médecine d’urgence et de chirurgie orthopédique et traumatologie du centre hospitalier Saint-Joseph Saint Luc, 110 accidents de la voie publique concernant des utilisateurs de trottinettes électriques ont eu lieu à Lyon depuis janvier 2019. “Une progression de plus de 115 % entre janvier et avril 2019”, précise l'hôpital. Ce type de traumatismes représente ainsi environ 12 % du total des accidents de la route pris en charge au CH.

L’hôpital a souhaité communiquer face à la “hausse significative des traumatismes inhabituels et l’importance des traumatismes « à haute énergie » presque comparables aux accidents occasionnés par l’usage d’autres engins motorisés à deux roues « classiques » (moto, scooter…).” “En effet, ce nouveau moyen de locomotion - simple d’utilisation et circulant à vive allure - est à l’origine de fractures et de luxations atteignant l’ensemble de l’appareil locomoteur (clavicule, épaule, coude, poignet, jambe, cheville), de plaies de la face (plaies au visage, fractures dentaires et maxillo-mandibulaires) et de traumatismes crâniens, avec des conséquences potentiellement importantes sur la vie personnelle et professionnelle des victimes”, explique le centre hospitalier. Ce sont les 20/30 ans qui sont les plus touchés.

Pour éviter les accidents, l'hôpital encourage “le port de protections” (casque, coudières, genouillères, protèges-poignets, gants…), “une utilisation exempte de consommation de produits pouvant altérer la vigilance” (alcool, stupéfiants, certains médicaments), “un usage raisonnable et raisonné des trottinettes” (ex : 1 utilisateur par engin).