Lyon : un "Ciné-village" s'installe place Jean Jaurès le 1er septembre

Deux associations lyonnaises organisent la projection en plein air du film "Les 4 saisons d'Espigoule" place Jean Jaurès ce dimanche 1er septembre.

Les associations Nuées d'images et Enjeux sur images organisent ce dimanche 1er septembre l'événement "Ciné village" autour du film "Les 4 saisons d'Espigoule". La projection du film aura lieu place Jean Jaurès à 21h, mais de nombreuses activités sont organisées tout l'après-midi à partir de 15h. Au programme, jeux en bois, pétanque, loto et concours de tartes. Un repas partagé est également prévu avant le début de la projection, et une buvette sera installée sur place. Plus d'information sur l'évènement.