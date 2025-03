Le 12 avril, la Fête des animaux revient à Lyon pour une seconde édition sur l'esplanade de la grande côte (1er). L'objectif de l'événement est d'apprendre à mieux cohabiter avec la faune domestique et sauvage.

Le 12 avril prochain se tiendra la Fête des animaux sur l'esplanade de la grande côte située dans le premier arrondissement lyonnais. L'événement organisé par la mairie du premier et du 4e, vise à sensibiliser les publics sur la cohabitation entre animaux et humains. Pour l'occasion des associations engagées pour la cause animale seront présentes de 14h à 17h.

"La condition animale est une cause importante, qui impacte de nombreuses politiques publiques : végétalisation, alimentation, santé", explique Mathilde Cortinovis, première adjointe à la Maire du 1er arrondissement Nature en ville, biodiversité et condition animale. Elle poursuit : "Il est donc important de lui faire une place, et de travailler main dans la main avec les associations engagées sur ces questions pour protéger notre écosystème." Au programme de cette journée, des parcours canins, des ateliers sur l'éco-pâturage, ou encore une formation aux premiers secours canins.

