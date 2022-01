Lyon : un appel à témoins lancé après la blessure de deux personnes lors d'une course-poursuite

Quinze jours après une course-poursuite lors de laquelle une mère et sa fille ont été blessées par le chauffard pris en chasse par les policiers, la sûreté départementale du Rhône lance un appel à témoins, ce jeudi 6 janvier, pour identifier des personnes ayant assisté aux événements.

Ce jeudi 6 janvier, la brigade criminelle de la Sûreté départementale du Rhône recherche des personnes ayant été les témoins de la course folle d'un conducteur ayant refusé d'obtempérer lors d'un contrôle des forces de l'ordre le 23 décembre.

Sur les coups de 14h30, pour échapper à son interpellation, un homme au volant d’une Citroën DS3 Crossback noir avait pris la poudre d'escampette en direction de Lyon. Une fuite chaotique depuis Vienne en passant par Chasse-sur-Rhône, l'autoroute A7 et le boulevard périphérique. Après un court passage dans les rues du quartier du Moulin-à-Vent, à Vénissieux, le fuyard avait terminé sa course sur la commune de Saint-Fons après avoir percuté une mère et sa fille à l’angle de l’avenue Jean-Jaurès et de la rue Mathieu-Dussurgey, vers 15h15.

Toute personne ayant "été témoin de tout ou partie de ces faits" peut contacter la police au 04 87 62 91 43 ou au 04 87 62 90 66 pour partager son témoignage.