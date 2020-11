Lyon : un appel à la grève des sapeurs-pompiers ce mardi

Le syndicat SUD SDIS 69 appelle les pompiers à faire grève mardi 17 novembre.

Un préavis de grève nationale des sapeurs-pompiers a été déposé pour le mardi 17 novembre annonce le syndicat SUD SDIS 69. Dans une lettre adressé au ministre de l'intérieur, de nombreuses revendications sont visées.

Parmi ces dernières, "la suppression part salariale de la surcotisation, la fin des emplois précaires et CDD ainsi que leur remplacement par des emplois statutaires", ou encore "la priorisation des préoccupations relatives aux questions de protection de la sécurité et santé des agents des SIS (service d'incendie et de secours)."

Le syndicat se dit rester ouvert à la discutions avant d'en arriver à faire grève.