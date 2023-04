Lyon : Un acteur de la série Stranger Things sera en dédicace en mai

Affiche de l’évènement @ Musée miniature et cinéma

Le 17 mai prochain Raphael Luce, Vecna - Henry Creel, de la série Stranger Things sera en dédicace au musée miniature et cinéma.

Les places sont d'ores et déja disponibles pour rencontrer l'un des personnages de la série Netflix "Stranger Things". Il s'agit de Raphael Luce qui incarne "Vecna" ou Henry Creel dans l'œuvre à succès. L'évènement aura lieu au Musée miniature et cinéma dans le Vieux-Lyon, le 17 mai entre 10 heures et 18 heures.

Pour un prix de 64.90 €, le pack comprend : selfie, dédicace, goodies du musée et une entrée libre. Les visiteurs pourront ainsi partager un moment avec l'acteur. Les places sont limitées, la billetterie est déjà ouverte.

