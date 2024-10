Lyon : trois policiers condamnés pour avoir passé à tabac un homme dans un parking

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné trois policiers à de la prison avec sursis pour le passage à tabac d'un homme en octobre 2023.

Trois policiers du commissariat du 9e arrondissement ont été condamnés lundi 28 octobre par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir passé à tabac un homme dans le parking souterrain de la place Bellecour selon l'agence de presse Press Pepper.

Les trois fonctionnaires âgés au moment des faits le 7 octobre 2023 de 23 et 27 ans, toujours en poste malgré une enquête de l'IGPN, ont été condamnés à dix mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Ils ont également écopé d'une interdiction d'exercer de deux ans.

Sollicités par un jeune homme pour aider deux jeunes femmes dont la voiture était en panne, les fonctionnaires avaient refuser d'apporter leur aide. L'intervention avait alors dégénéré et la victime avait reçu des coups dans le ventre et dans la tête, se retrouvant avec un nez et une dent cassés ainsi que de nombreux hématomes sur le visage.

Selon BFM Lyon, l'un des policiers a fait appel.