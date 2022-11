Lyon : trois concerts à ne pas manquer ce week-end

L'actualité musicale lyonnaise est rythmée de temps forts programmés ce week-end et lundi. Focus sur trois noms à (re)découvrir sans délai.

Jazz, techno italienne ou psyché afro-colombienne...Comme toujours, la scène lyonnaise regorge de concerts marquants aux styles on ne peut plus éclectiques. Pour finir ou commencer sa semaine en musique, trois groupes et artistes sont à retenir ces samedi, dimanche et lundi.

Aïtawa au Taille-Crayon samedi

Ce soir, les quatre musiciens du groupe Aïtawa enflamment la scène du Taille-Crayon à partir de 20h, à coups de rythmiques caribéennes. En se basant sur ces rythmes afro colombiens, Luisa, Guillo, Lorenzo et Antonin mêlent sonorités de rock psyché des années 70 et proposent un projet hybride à la croisée des genres et des époques. Le combo idéal pour donner des couleurs tropicales à ce premier samedi de novembre

Entrée libre. Au Taille-Crayon (21 rue Flachet à Villeurbanne).

Donato Dozzy au Sucre dimanche

Dans son genre, il est un véritable maestro, et son nom n'échappera pas aux mélomanes connaisseurs de techno contemporaine. Ancien résident du mythique Panorama Bar de Berlin, Donato Dozzy évolue dans un univers énigmatique et hypnotique, et propose régulièrement de nouveaux morceaux bien à lui via son label Spazio Disponibile. Il sera derrière les platines ce dimanche à partir de 18h, et se partagera la scène avec Porunñ, DJ émergent évoluant dans les sphères de la dub techno.

16€ ou gratuit sur place avant 19h, dans la limite des places disponibles. Au Sucre (50 quai Rimbaud, Lyon 2e).

Moodswing à l'Auditorium lundi

Le groupe jazz composé de Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade retrouve enfin la scène. Starifiés dans les années 90 après la sortie de leur album éponyme, Moodswing revient en 2022 avec RoundAgain, nouvel opus très attendu des amateurs de jazz contemporain. Cette nouvelle oeuvre est l'occasion pour le groupe de remonter sur scène pour partager leurs sonorités sophistiquées, pleines de sensibilité. A Lyon, c'est l'emblématique Auditorium qui les accueille lundi, à 20h.

Entre 30 et 48€. A l'Auditorium (149 rue Garibaldi, Lyon 3e).