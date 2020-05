Lyon : toujours des masques jetés par terre, bientôt une amende de 300 euros ?

Il y a beaucoup trop de masques jetés par terre à Lyon. Un député a déposé une proposition de loi visant à punir d'une amende de 300 euros toute personne surprise en train de jeter un masque au sol.

D'après Le Parisien, un député, Eric Pauget (LR, Alpes-Maritimes), a déposé une proposition de loi la semaine dernière visant à punir d'une amende de 300 euros toute personne surprise en train de jeter un masque au sol. Ou des gants de protection.

Jusqu'à présent, le gouvernement a plutôt misé sur la pédagogie. Une campagne d'affichage et de spots radios devraient être lancée prochainement, toujours selon le quotidien national, sur les règles en matière de traitement des masques usagés.

Les masques jetables mettent entre 400 et 450 ans pour se décomposer dans la nature

"Les masques usagés mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader dans la nature et représentent un véritable fléau pour l’environnement. Outre le risque écologique, ces masques potentiellement contaminants menacent directement les passants ainsi que les agents de la propreté et de la collecte, qui n’ont jamais cessé leur activité malgré la crise", ont expliqué mardi dans un communiqué commun le Préfet du Rhône, le maire de Lyon, le président de la Métropole de Lyon et le président du conseil départemental du Rhône.

Ils appellent "au civisme et à la responsabilité de chacun pour adopter des gestes responsables et soucieux de la protection de l’environnement".

Dans une matière de la famille des thermoplastiques, les masques jetables mettent entre 400 et 450 ans pour se décomposer dans la nature.