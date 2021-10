Lyon : top départ pour le Festival Lumière samedi 9 octobre

Le samedi 9 octobre marque le lancement de la 13 ème édition du festival Lumière de Lyon. L'occasion pour les lyonnais de fêter une nouvelle fois le cinéma du patrimoine.

Le 7 ème art revient une nouvelle fois sur ses terres. Pour la treizième année consécutive - année de crise sanitaire inclue - le Prix Lumière récompensera une personnalité du cinéma "pour l'ensemble de son oeuvre".

La soirée d'ouverture aura lieu ce samedi 9 octobre à partir de 18h, à la Halle Tony Garnier de Lyon. Thierry Frémeaux, directeur du festival Lumière, présentera notamment le programme de toute la semaine d'événement. Le film d’ouverture sera Le Caméraman de Buster Keaton et Edward Sedgwick, présenté dans une nouvelle copie restaurée par Warner.

Ville natale du Cinématographe, les lyonnais pourront célébrer sa "vitalité et la mémoire" toute la semaine, du 9 au 17 octobre. Pour cette nouvelle édition encore, l'événement se targue de "rayonner dans toute l'agglomération lyonnais" et de "toucher un large public". Jane Campion, récipiendaire du Prix Lumière 2021, présentera notamment 9 longs-métrages et 2 courts-métrages.

Découvrez le programme des séances spéciales :

• Soirée d’ouverture - Halle Tony Garnier : 20€ / 17€ accrédités

• Séance famille – Shrek – Halle Tony Garnier : 10€ adultes / 8€ moins de 14 ans / 8€ accrédités

• Hommage à Bertrand Tavernier – Lieu annoncé prochainement / Détails à suivre

• Concert « Cinéma » par Jeanne Cherhal – Institut Lumière : 17€ / 15€ accrédités

• Ciné-concert Casanova – Auditorium de Lyon : 18€ / 15€ accrédités

• Ciné-concert La Grève – Auditorium de Lyon : 15€ / 13€ accrédités

• Nuit Jurassic – Halle Tony Garnier : 25€ / 20€ accrédités et étudiants

• Conversation avec Jane Campion – Théâtre des Célestins : Entrée libre

• Soirée de remise du Prix Lumière – Amphithéâtre du Centre de Congrès : 25€

• Séance de clôture – Halle Tony Garnier : Détails à suivre

• Les ciné-concerts – Institut Lumière : 9€ / 6€ accrédités

• Nuit J-Horror – Institut Lumière : 14€ / 12€ accrédités

• Les master class d’artistes – Comédie Odéon : 7€ / 5€ accrédités