La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut imposer des dépistages aux chauffeurs de cars scolaires

La Région Auvergne-Rhône-Alpes veut imposer plusieurs fois par an le dépistage aux stupéfiants des conducteurs de cars scolaires.

Trois mois après la mort d'une adolescente dans un accident de car scolaire en Eure-et-Loir, et alors que le conducteur du car avait été dépisté positif au cannabis, la Région Auvergne-Rhône-Alpes veut imposer des dépistages aux chauffeurs.

"Faire adhérer les entreprises et leurs employés à cette démarche de tolérance zéro"

Le 7 avril elle signera une charte "d'engagements réciproques" avec la Fédération nationale des transports de voyageurs Auvergne-Rhône-Alpes "pour le dépistage des conducteurs plusieurs fois par an".

"A travers la signature de cette charte d’engagements réciproques, la Région et la FNTV s’associent pour promouvoir, sensibiliser, informer et faire adhérer les entreprises et leurs employés à cette démarche de tolérance zéro pour la conduite de véhicule de transport en commun sous stupéfiant", indique la collectivité.

Pour rappel, les conducteurs de cars n'ont pour l'heure aucune obligation de se conformer à des contrôles de stupéfiants. C'est à leur entreprise de les soumettre ou non à un test salivaire, mais uniquement s'ils sont consentants. En réaction à l'accident survenu en janvier dernier, de nombreuses opérations de contrôle avaient été menées sur les réseaux TCL et Cars du Rhône notamment.