Lyon TCL : le Sytral débloque 1,1 million d'euros pour la sécurité

Pressé par les syndicats d'apporter des réponses en matière de sécurité sur le réseau TCL, le Sytral va engager 1,1 million d'euros supplémentaires sur cette question.

Alors que le budget sécurité du Sytral s'établit à 3,8 millions d'euros pour la présence sur d'agents sur le terrain, d'accompagnements en soirée ou fermeture de ligne et de station, l'autorité annonce débloquer 1,1 million d'euros en plus. Cette somme permettra l'arrivée de 15 agents de sécurité supplémentaires sur le réseau (qui n'assureront par le contrôle des titres de transport, géré par Keolis). Ces renforts interviendront à Laurent Bonnevay, Gorge de Loups, Gare de Vaise, Bellecour, ainsi que les pôles d'échange de Perrache et Vénissieux. Ils rejoindront également ceux déjà présents à la station de métro Guillotière et Part-Dieu.

Le Sytral assure également travailler en étroite collaboration avec les services de la préfecture. "En ce qui concerne les effectifs de police, nous portons auprès des acteurs concernés, la volonté ferme de poursuivre un partenariat efficient pour la sécurisation du réseau TCL et mettons tout en œuvre pour inciter très énergiquement nos partenaires, indispensables à la sécurité du réseau, à s’engager à nos côtés. J’ai rencontré Mme la préfète du Rhône déléguée pour la défense et la sécurité la semaine dernière afin d’échanger sur les moyens mis à notre disposition et sollicité le renfort des équipes du Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC)", précise la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda dans un communiqué. Ces décisions interviennent après l'agression d'un conducteur de bus à coup de marteau (lire ici), ainsi que l'attaque au couteau à Laurent Bonnevay. Les syndicats avaient demandé au Sytral et Keolis une réponse rapide.