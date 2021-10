Les 9 et 10 octobre, Lyon accueillait le salon destiné à la dégustations de vins Lyon Tasting. 80 vignerons avaient fait le déplacement.

Annulé en 2020 à cause du contexte sanitaire, Lyon Tasting organisait sa 4ème édition en 2021 au Palais de la Bourse à Lyon. 250 références de vins et champagnes étaient présentées au public. Et ce sont plus de 2800 personnes qui ont fait le déplacement pour participer au salon qui se présente comme "Le Festival des grands vins".

En plus d'une déambulation dans les allées, 4 mastersclass et 8 ateliers ont été proposés au public pour enrichir leurs connaissances sur les vins. Parmi les références présentées, la plupart provenaient de l'axe local Bourgogne/Vallée du Rhône/Beaujolais, mais aussi des vignerons bordelais et champenois.

Lyon Tasting se différencie par son côté non marchand. "Il n’y a pas derrière d’intérêt commercial. Vous pouvez venir déguster librement, il n’y a pas parfois cette barrière ou l’achat ou pas", confiait Julien Viallon, responsable de promotion de Lyon Tasting dans notre émission 6 minutes chrono. Pas d'obligation d'achat sur place mais une entrée à 25€/jour ou 39€ pour le pass week-end pour une dégustation illimitée de vins.

"La fréquentation nous permet d'ores et déjà de penser à 2022 pour construire un 5e anniversaire", se réjouit Rodolphe Wartel, directeur général de Terre de vins, organisateur du salon. Et le rendez-vous est déjà donné, les 8 et 9 octobre 2022, de nouveau au Palais de la Bourse.