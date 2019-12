Lyon : suivez la grève du 5 décembre en direct à Lyon et dans la région

Un mouvement social de grande ampleur est prévu ce jeudi dans toute la France. Une grève contre la réforme des retraites. Défilés, perturbations, le point, en direct, sur la situation à Lyon.

Plus d'informations à suivre...

Le point à 9h :

- Cortège : à Lyon, la manifestation contre la réforme des retraites s'élancera ce jeudi vers 10h30 du 8e arrondissement de Lyon. Le cortège partira de la Manufacture des Tabacs avant de prendre le Cours Gambetta, le quai Claude Bernard puis l'avenue Berthelot pour rejoindre Jean Macé.

- TCL : métros, tramways et funiculaires circuleront normalement ce jeudi 5 décembre. Cependant, certaines lignes de bus ne rouleront pas (C15E, 17, 34, S2, S4, S9, S11, S12, S15 et N1), tandis que d'autres verront leur fréquence limitée. Plus d'informations ici.

- SNCF : le trafic SNCF est presque à l'arrêt dans la région ce jeudi. Un seul TER sur 20 en moyenne circulera dans la région, 1 TGV sur 7 et 1 Intercités sur 8. Dans le détail, 3 allers/retours sur 22 sont prévus vers Paris en TGV, 2 sur 15 vers Marseille et 2 sur 10 vers Montpellier. Concernant les TER, 613 autocars de substitution sont prévus. Plus d'informations ici.

- Ecoles : 77 % des cantines sont fermées ce jeudi à Lyon. Seuls 17 restaurants scolaires fonctionneront normalement (8,3 %), 29 proposeront un accueil des enfants avec pique-nique fourni par les parents (14,2 %) et 157 restaurants scolaires seront fermés (77 %). Retrouvez toutes les cantines fermées à Lyon ce midi ici.