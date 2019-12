Lyon : le trafic SNCF presque à l'arrêt le 5 décembre dans la région

La journée du 5 décembre s'annonce extrêmement perturbée à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes selon la SNCF.

La journée de grève du 5 décembre va très fortement impacter le trafic des trains dans la région. Ainsi, seul 1 TER sur 20 en moyenne circulera, 1 TGV sur 7 et 1 Intercités sur 8.

Dans le détail, 3 allers/retours sur 22 sont prévus vers Paris en TGV, 2 sur 15 vers Marseille et 2 sur 10 vers Montpellier. Concernant les TER, 613 autocars de substitution sont prévus.

Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur les sites de la SNCF. Les perturbations commenceront sur certaines lignes et dans certaines régions dès le mercredi 4 au soir. La SNCF recommande aux voyageurs d’annuler ou reporter leurs déplacements. Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables. L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes libre-service, dans les agences de voyages, sur le site et l’appli OUI.sncf.