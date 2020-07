Lyon : sans masque dans un bus TCL, il sort un couteau face aux agents

Dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon, des individus fortement alcoolisés et sans masque refusaient de descendre d'un bus TCL. L'un d'eux a sorti un couteau.

Dans la nuit de samedi 4 au dimanche 5 juillet, une conductrice de la ligne C12 termine son service avec deux agents à bord pour l'accompagner. Cinq individus très fortement alcoolisés et sans masque se font rapidement remarquer et dérangent les autres passagers.

Les agents leur demandent de descendre lors d'échanges pendant plus d'une dizaine de minutes, ce qu'ils refusent de faire. Face à une situation qui dure, la conductrice appelle des renforts de sécurité et une équipe mobile arrive rapidement sur les lieux.

Ils parviennent à maîtriser la situation et faire descendre les individus lorsque l'un d'eux sort un couteau. Ce dernier a été désarmé et plaqué au sol par les agents. Aucune personne n'a été blessée lors de cette intervention et des plaintes ont été déposées.

Mercredi soir, le réseau TCL s'arrêtera pendant une minute à 19h30 en hommage à un conducteur de bus de Bayonne qui a été sauvagement agressé dimanche dernier. L'homme est en état de mort cérébral. A travers toute la France, les réseaux de transport en commun inviteront leurs passagers à partager un moment de recueillement.