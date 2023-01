Lyon : samedi, des centaines de manifestants contre la réforme des retraites

Des manifestants ont investi les rues de Lyon jusqu'en milieu d'après-midi samedi 14 janvier, pour marquer leur opposition à la réforme des retraites.

Un cortège de manifestants opposés à la réforme des retraites a entrepris une marche de deux heures dans Lyon, samedi 14 janvier, pour finalement s'arrêter place Bellecour et quitter les lieux aux alentours de 16h, indique BFM Lyon. Chants contre Emmanuel Macron et contre la police, slogans anti-réforme...Aucun cas de violence physique n'a été déclaré mais quelques dégradations du mobilier urbain ont été constatées, suite aux mouvements de manifestants ayant tenté d'échapper aux forces de l'ordre. La manifestation était non déclarée.

Autour de Lyon, quelque dizaines de gilets jaunes sont par ailleurs montés sur les ronds-points de plusieurs villes, dont Beynost, Givors et Villefranche-sur-Saône, pour manifester leur opposition à la réforme des retraites.

Le prochain rassemblement officiel en opposition à la réforme aura lieu à Lyon, le jeudi19 janvier, à 11h, devant la Manufacture des tabacs (Lyon 8è). L’ensemble des syndicats ont lancé un appel à la grève nationale pour cette date, juste après l’annonce du contenu de la future réforme par la Première ministre Élisabeth Borne.