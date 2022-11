Lyon : cinq événements culturels du 28 novembre au 4 décembre

La pièce Feu, fumée et soufre raconte l’histoire d’amour d’un roi et de son amant. Une adaptation de l’oeuvre Edouard II par Marlowe. © Gilles Vidal

Sélection non-exhaustive de cinq événements culturels à ne pas manque la semaine prochaine (28 novembre au 4 décembre). Exposition, théâtre ou film jeunesse sont au programme.

Le passé industriel de Lyon s'affiche au musée Gadagne

Depuis le 19 novembre, l'exposition Qu'est ce que tu fabriques ? anime le musée Gadagne de Lyon. Elle raconte "les foires au 15e siècle à l’industrie d’aujourd’hui, en passant par la "Grande fabrique" de la soie du 17e au 19e siècle". Avec elle, c'est donc tout le passé industriel lyonnais qui est mis en valeur. L'exposition présente notamment un objet unique en France : un métier à tisser à la grande tire.

Après les expositions Portraits de Lyon et Les pieds dans l’eau, elle est le troisième volet du nouveau parcours permanent du musée d’histoire de Lyon. La muséographie ludique de l'exposition lui permet de s'adresser tout particulièrement aux adolescents de 12 à 15 ans. Renseignements ici.

Le feu, la fumée, le soufre au théâtre des Célestins

Les 30 novembre, 1er, 2, 3, 6 et 7 décembre à 20h, le théâtre des Célestins propose une représentation de la pièce Le feu, la fumée, le soufre (photo principale). Celle-ci se veut une adaptation de la pièce tragique Édouard II, écrite par l'auteur élisabéthain Christopher Marlowe (1564-1593). Elle raconte le destin tragique d’un roi qui ne veut pas choisir entre le trône d’Angleterre et l’amour de son amant. La mise en scène moderne aux accents queer est signée Bruno Geslin. Infos et billetterie ici.

Derniers jours pour l'exposition Jean Couty

Depuis le mois de mai, le musée Jean-Couty de Lyon (9e arrondissement) héberge une rétrospective des oeuvres du peintre lyonnais, Jean Couty. Celle-ci se termine le 4 décembre, après plus de six mois de présentation. Cette exposition met en lumière la fascination de l'article pour l'élément eau, omniprésent dans certaines toiles : quais de Saône, ports de Bretagne, l’île Barbe et même rivages de l’Océan indien. Jusqu'au 4 décembre. Renseignements ici.

Une course des lumière contre le diabète

Le samedi 3 décembre sur la place Maréchal-Lyautey (Lyon 3e), La Course des lumière propose sa neuvième édition. Le principe : en marchant ou en courant, vous éclairez la nuit contre le diabète et pour tous les malades, munis d’un objet lumineux. Chaque participation permettra de reverser des fonds à la Fédération française des diabétiques. Dès 15h, des animations DJ et autres animeront l'événement, avant un départ des participants entre 17h et 17h15. Infos et inscriptions ici.

Du cinéma jeunesse en semaine

Avec la projection du dessin animé Frankenweenie, la maison des jeunes et de la culture Montchat (Lyon 3e) invite les familles à se réunir à la salle Barbara. Réalisé par Tim Burton, ce film jeunesse (pour les enfants dès 8 ans) raconte l'histoire du jeune Victor. Celui-ci, après la mort de son chien adoré Sparky, fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Mardi 29 novembre à 20h. Durée : 1h27. Billetterie ici.