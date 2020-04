Lyon – Rhône : le risque d'allergie aux pollens en baisse 

Le risque allergique des pollens de bouleau est en baisse à Lyon, mais d'autres pollens font leur arrivée dans l'air.

Dans le département du Rhône, les pollens de bouleau commencent à diminuer. Après plusieurs semaines avec un risque de 5 sur 5 celui-ci est tombé à 4 sur 5 et restera donc toujours élevé en Auvergne-Rhône-Alpes. “Les averses de pluie en fin de semaine viendront faire baisser encore davantage les concentrations de pollens dans l'air”, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)

Par ailleurs, les pollens de graminées et de chêne montent en puissance et touchent maintenant l’ensemble du pays avec un risque d’allergie moyen. Les pollens de charme, saule, cyprès, frêne, platane, plantain, urticacées, oseille, orme et hêtre sont aussi présents dans l’air, mais avec un risque d’allergie associé de niveau faible.