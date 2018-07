Lyon : résultats du bac à 8h30 dans l'académie de Lyon

Les 36 123 candidats de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont connaître leurs résultats au baccalauréat ce vendredi.

La pression monte à quelques minutes des résultats. Les bacheliers de l'académie de Lyon connaîtront leurs résultats du Bac ce vendredi matin à partir de 8h30 pour toutes les filières. L'occasion de faire un retour en chiffre sur ce baccalauréat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout, 36 123 candidats inscrits vont passer le baccalauréat sur les 753 148 élèves de toute la France pour cette année 2018. 284 centres d’examens ont accueilli les candidats dans la région. Cette année, le candidat le plus jeune a 14 ans et le plus âgé a 56 ans. 6089 correcteurs et interrogateurs s’occuperont des candidats au Bac général et 1827 se chargeront de la série technologique.

Les résultats de cette édition 2018 seront normalement affichés en même temps sur Internet et devant les établissements. Attention l’établissement peut être un autre que celui où les élèves étudient. L’adresse est inscrite sur la convocation à l’examen.