Lyon : rassemblement en soutien aux victimes de l’attentat de Christchurch

Un hommage aux 50 victimes de l’attentat de Christchurch sera rendu à Lyon lundi 18 mars. C’est sur la place Bellecour, à 18h que le Conseil des Mosquées du Rhône a appelé à se rassembler.

Le Conseil des Mosquées du Rhône a appelé à venir se recueillir lundi à 18h. C’est devant le veilleur de pierre situé place Bellecour qu’aura lieu un rassemblement en hommage aux 50 victimes décédées vendredi 15mars suite à l’attaque terroriste portée dans deux mosquées par Brenton Tarrant.

L’attaque a été perpétrée par un terroriste australien de 28 ans en Nouvelle-Zélande dans la ville de Christchurch. Deux mosquées al-Nour et Linwood font partie des scènes de crimes où ont eu lieu les carnages. Militant d’extrême droite radicale, il a filmé cette série de meurtres qui aura duré 17 min et l’a diffusé en direct sur Facebook Live. Armée d’un fusil semi-automatique celui qui se qualifie lui-même de “raciste” ou de “fasciste” est l’auteur de la plus lourde tuerie de masse depuis plus de soixante-dix ans en Nouvelle-Zélande. 50 personnes ont été tuées et plus de 80 ont été blessées pendant la prière du vendredi. Breton Tarrant a été inculpé samedi 16 mars par le tribunal du district de Christchurch pour meurtre.

“Venez nombreux pour exprimer votre mépris de la haine qui a frappé les fidèles de la Mosquée de Christchurch”, a déclaré le Conseil des Mosquées du Rhône sur la page Facebook de la Grande Mosquée de Lyon.