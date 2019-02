Lyon : quelles sont les causes de la pollution actuelle ?

Météo, chauffage, trafic routier, les causes qui ont favorisé cet épisode de pollution sont multiples. Un cocktail qui fait suffoquer les Lyonnais depuis le début de l’année avec pas moins de 5 épisodes de pollution en 2019.

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours depuis ce lundi à Lyon. Le 5e de l'année 2019. Contacté par Lyon Capitale, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes explique que cet épisode de particules fines est majoritairement lié “aux chauffages et au trafic routier”. Difficile de définir exactement les proportions des sources d'émission de ces particules fines, mais en période hivernale, le chauffage représente au moins les deux tiers et le trafic le reste. “On a aussi le début des épandages agricoles qui commencent à participer à ces épisodes”, ajoute Atmo.

Cet épisode de pollution est aussi favorisé par les conditions météorologiques actuelles. “L'anticyclone fait que les masses d'airs sont stables et ne permettent pas une dispersion des polluants. De plus, les nuits sont froides donc les gens chauffent et en journée l'inversion des températures laisse les polluants au sol”, précise Atmo. Des conditions météorologiques qui pourraient changer à partir de jeudi selon les prévisions et donc favoriser la dispersion des polluants.