Lyon : quel périmètre pour la manifestation des Gilets jaunes ce samedi ?

Comme depuis le début de l'année 2019, une manifestation de Gilets jaunes va avoir lieu ce samedi à Lyon.

En raison de “nombreux travaux de voirie qui perturbent fortement la circulation automobile et les déplacements piétons” et “dans l’optique de concilier la liberté d’aller et venir, la liberté de commercer, la liberté de manifester, et la sécurité des personnes”, la préfecture du Rhône a décidé de reconduire un périmètre d'interdiction de manifester sur la presqu'île de Lyon.

Ce dernier débutera a 10h et se terminera à 22h dans la zone suivante : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre).

Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo, a indiqué la préfecture. “L’accès à ces périmètres ne sera pas interdit aux passants afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces. Des contrôles seront toutefois effectués. Les manifestants contrevenants seront verbalisés par les forces de l’ordre”, conclut-elle.