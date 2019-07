Lyon : quel dispositif de sécurité pour les demi-finales de la Can ?

Le ministre de l’Intérieur a demandé “des moyens renforcés” pour les demi-finales de la Can en France qui auront lieu ce dimanche 14 juillet.

À Lyon comme dans plusieurs villes de France, la victoire de l'équipe d'Algérie face à la Côte d’Ivoire en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) a donné lieu à de véritables scènes de joie, mais aussi à des dégradations et affrontements avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur Chrostophe Castaner a annoncé “des moyens renforcés”, lors des demi-finales “pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés et que nous puissions poursuivre ses auteurs”.

À Lyon, de nombreux habitants ont dénoncé les klaxons et les rodéos tard dans la nuit. En tout, deux personnes ont été arrêtées dans la ville jeudi soir et 74 en France. Un dispositif de sécurité avait été mis en place, notamment pour barrer le pont de la Guillotière vers la place Bellecour.

Pour les demi-finales qui auront lieu le jour des festivités du 14 juillet et du feu d’artifice, la préfecture a assuré qu'un dispositif “adapté” allait aussi être mis en place, mais que celui-ci était “encore à l'étude”. En comparaison à d'autres villes, les services de l'État n'ont pas relevé “tant de dégradations que cela”, à Lyon. “Mais ce sont toujours des dégradations de trop”, déplorent-ils. Les modalités précises de ce dispositif seront communiquées prochainement par la préfecture.