Que faire à Lyon le week-end du 1er août ? Marquée par les fortes chaleurs, cette fin de semaine est propice à des activités fraiches : expositions, cinéma, concert de jazz... Nous vous détaillons les sorties culturelles du week-end.

Concert – Vincent Perrier au jazz club La Clef de Voûte

Natif du Cantal, Vincent Perrier est imprégné par les sons de Charlie Parker et Duke Ellington. Saxophoniste, il est l’un des rares à maitriser l’art du swing, tout en y apportant sa touche de modernité. En quarter avec saxo, piano, batterie et contrebasse, les artistes nous emporteront dans une autre époque.

Le vendredi 31 juillet et samedi 1er août. 20h30 – 23h30. La Clef de Voûte. Réservation en ligne.

Podcast en direct - La tournée 2000 au musée des Confluences

Les membres du podcast Culture 2000 entament leur tournée d’été de Lyon à Marseille, en commençant par le musée des Confluences. L’objectif : enregistrer une émission en public avec un accès gratuit. Le podcast traite de sujets variés englobant la culture générale : histoire, politique, société, économie, culture et insolite… L’objet est de démocratiser ces sujets avec un ton décalé, à destination notamment des jeunes.

Le samedi 1er août à 17h. Musée des Confluences. Entrée libre et gratuite. Inscription en ligne.

Visites insolites avec Cybèle

Cybèle, organisme lyonnais de visites insolites, propose de (re)découvrir le patrimoine de la capitale des Gaules à travers des balades aux thématiques originales. Une visite contée de l’Hôtel-Dieu propose ainsi aux curieux de vivre sous le prisme d’une jeune apprentie boulangère au temps des hospices. Une autre, s’adressant à un public majeur, propose de découvrir les mœurs et sexualités des Lyonnais de différentes époques. D’autres visites entre amis et en famille sont proposées par l’organisme. De quoi observer Lyon sous un autre angle.

Le samedi 1er et dimanche 2 août. Visites entre 1h15 et 1h30. Tarifs 15€ / 7,5€ pour les moins de 16 ans. Plus d’informations sur leur site internet.

Bourse aux livres anciens et vinyles place Jean Macé

Une bourse aux livres anciens, d’occasions et vinyles est organisée place Jean Macé, dans le 7e arrondissement. 10 bouquinistes de la région proposeront des livres rares et anciens, mais aussi des romans d’occasion, essais, bandes dessinées, vinyles et livres pour enfant. Le marché aux livres est organisé par les services des marchés de la ville de Lyon, mais aussi par l’association Aux Plaisir des Livres.

Le dimanche 2 août, dès 8h. Place Jean Macé (7e arrondissement). Entrée libre.

Exposition Baigneuses et baigneurs au musée des Beaux-Arts de Lyon

L’exposition Pablo Picasso, Baigneuses et baigneurs a ouvert il y a un peu plus de deux semaines au musée des Beaux-Arts de Lyon. En pleine période estivale, la question de la féminité, de la baignade et du corps arrive à point nommé. L’exposition présente ainsi près de 150 œuvres de l’artiste cubiste, mais aussi celles de ceux qui l’ont influencé : Ingres, Renoir, Cézanne. Icône à l’origine de l’exposition, l’œuvre Femme assise sur la plage (Picasso, 1937) constitue le fil conducteur de l’expérience Picasso.

Lundi au samedi de 13h à 20h. Dimanche de 10h à 18h. Tarif 13€ / 8€ réduit / Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation uniquement en ligne.

Cinéma : se mettre au frais dans les salles obscures

Les cinémas ont repris leurs activités en juin dernier. Depuis, de nombreux films programmés en début d’année et au printemps ressortent en salle. Au programme : La nuit venue, drame obscure avec Camélia Jordana et Guang Huo, nous happe grâce aux mélodies électro composées par Rone quand Eté 85, de François Ozon, nous plonge dans une passion estivale se mutant en drame. UGC culte rediffuse également des films mythiques : Dracula, Ghost ou encore Blue Velvet. L'occasion de vivre une expérience cinématographique et s'écarter de la chaleur extérieure.