Lyon : que faire avec vos enfants ce 23 décembre ?

A défaut de quelques flocons de neige, les décorations et les marchés de Noël sont bien présents à Lyon. Et les animations pour les enfants sont elles aussi bien présentes dans la capitale des Gaules.

Lyon Capitale a recensé pour vous quelques animations à ne pas manquer pour ce dimanche 23 décembre. A quelques heures de la veille de Noël, profitez du redoux des températures pour déambuler en ville, et rencontrer la magie des fêtes.

Glissez sur la glace

Emmitouflé dans une grosse écharpe et une bonne paire de gants, pourquoi ne pas profitez de quelques instants de liberté et glissez sur une des patinoires installées à Lyon ? Rendez-vous place Ambroise Courtois, où la patinoire des Lumières vous accueille tous les jours jusqu’au 6 janvier. Gratuit pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte, comptez 5€ pour une heure de glisse, location des patins comprises, et 3,50€ en tarif réduit.

Plaisir d’antan

Au milieu des chants de Noël et des fragrances de douceurs sucrées, profitez d’une régressive balade en calèche dans les rues de la Croix-Rousse. Un petit plaisir accessible à tous, sans limite d’âge. Rendez-vous place de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement, pour partir à la rencontre des beaux chevaux de traits.

Comme un conte de fée

A l’occasion de la sortie en salles obscure du nouveau film de Disney, les cinémas Pathé de Vaise, Bellecour et Carré de Soie proposent des séances en direct de Moscou pour découvrir ou redécouvrir l’histoire féérique de Casse-Noisette, son prince et le roi Souris. Comptez 2h20 de magie pour un ballet enchanteur sur la musique de Tchaïkovski.

Disney World place Carnot

Plus besoin d’aller à Disney pour rencontrer ses idoles. De 16h à 18h ce dimanche, Mickey et sa douce Minnie déambuleront au milieu des stands installés place Carnot. A quelques heures de la veille de Noël, il est encore permis de rêver, et de retrouver une âme d’enfant. Animation gratuite, sur le marché de Noël du 2e arrondissement.

L’envol face à Fourvière

Elle est encore et toujours là. A 60 mètres de haut, la Grande Roue de Lyon se dresse fièrement pour offrir à tous une vue imprenable sur Fourvière et la Croix-Rousse. Un instant magique à 9€ pour profiter. Et peut-être pour apercevoir le Père-Noël qui prépare sa tournée du 25 décembre, qui sait ?..