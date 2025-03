La Ville de Lyon a remis deux grands prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret, au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu et à la revue photographique Chabe !.

Chaque année, le Prix Citoyens du Patrimoine Annie et Régis Neyret, créé en 2017, récompense "des initiatives réussies menées par des particuliers, des associations ou des entreprises". Pour l'édition 2025, la Ville de Lyon a décerné deux grands prix, parmi les 15 projets éligibles et analysés par le jury.

Le premier au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu pour son exposition "Un fleuve intranquille", retraçant l'histoire de l'insititution entre 1824 et 2024. Le second à la revue photographique Chabe ! pour sa présentation de photos "Lyon Vintage", montrant la ville dans les années 60 à 80. Les deux gagnants remportent ainsi 4 000 euros.

Deux coups de cœur du jury

Par ailleurs, deux prix "coup de cœur ", dotés chacun de 1 000 euros, ont été décernés. L'un revient à l'association Ka'fête ô mômes pour son exposition "Les explor’artistes réinventent la Croix-Rousse" dans les pentes et sur le plateau de la Croix-Rousse. L'autre récompense le conseil de quartier Jean Macé, qui a créé un parcours audio numérique pour redécouvrir l'histoire et les lieux emblématiques du quartier et valoriser le patrimoine de proximité.

Tous les projets éligibles seront à nouveau présentés lors des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre prochains, à l'Hôtel de Ville de Lyon.

