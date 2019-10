Au début du XIXe siècle, Jacquard révolutionne l'industrie textile depuis Lyon. Plus de deux cents ans après, Google baptise de son nom un projet de vêtements connectés.

Après les montres, lunettes, bagues, voici les vestes connectées de Google et Levi's. Quatre ans après une première annonce, les vestes Trucket et Sherpa Trucker vont être commercialisées aux États-Unis au prix de 200 et 250 dollars (la France fait partie des quatre pays européens qui suivront, avec des prix qui devraient tourner autour de 200 / 250 euros). Ces vêtements ont la particularité de posséder une puce "Jacquard" développée par Google qui permet de contrôler son téléphone grâce à des gestes, sans le sortir de sa poche. Une application permet de décider quelles sont les actions à réaliser en fonction des mouvements, le dispositif peut également vibrer pour signaler l'arrivée d'un SMS ou indiquer une direction, comme le fait une montre connectée. La puce n'est cependant pas étanche et il frauda l'enlever de la veste avant de la laver. Par ailleurs, on pourra toujours s'interroger sur la pertinence d'un tel concept et les usages réels qu'il est possible d'en faire.

Un nom né à Lyon

Néanmoins à Lyon, ce nom même de "Jacquard" résonne avec l'histoire de la ville. En effet, Google a choisi cette appellation en référence directe à Joseph Marie Jacquard. Fils d'un maître-fabricant en soirée, il est né en 1752 à Lyon. Il va apprendre toutes les techniques du métier dans l'atelier familial, avant de se former à l'imprimerie, domaine qui lui plait davantage. En 1801, il invente les prémices du métier à tisser semi-automatique par cartes perforées dont le système peut être considéré comme l'un des ancêtres de la programmation informatiques. Ainsi, par exemple, les trous dans la carte indique aux crochets s'ils doivent entrer ou non en action, pour tisser les motifs voulus.

Lorsqu'il présenta son invention, il fut accusé de remplacer l'ouvrier par une machine. En 1806, un métier à tisser Jacquard est brûlé en place publique à Lyon. Néanmoins de par son efficacité, son invention va rencontrer un vif succès à travers toute l'Europe et Jacquard entrera dans la postérité, jusqu'à donner son nom à un projet de Google.