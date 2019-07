Lyon : pourquoi les navettes autonomes ne circulent-elles pas au Parc OL ?

Deux navettes autonomes Navya devaient relier le Parc OL à la station de tramway T3 Décines Grand Large à partir de début juillet. Elles ne circulent pourtant toujours pas. Que se passe-t-il ?

Entre la station du tramway T3 Décines Grand Large et le Parc OL, il n'y a toujours pas la moindre navette autonome pour faire le trajet. Deux Navya devaient circuler entre ces deux points, à partir du 8 juillet et réaliser ainsi un trajet de 1,350 kilomètres à la vitesse de 18 km/h, sur une voirie où se côtoient voitures, vélos et piétons. Fin juillet, cette expérimentation n'a toujours pas été lancée. Selon nos informations, les premiers tests qui devaient s'achever fin juin ont pris du retard. Et s'il était possible de démarrer cette desserte durant le cœur de l'été, période creuse oblige, le Sytral a préféré reporter l'inauguration à la rentrée, histoire de pouvoir faire cela avec les élus et acteurs concernés, sous l’œil des objectifs.

Cette expérimentation sera scrutée sous tous les angles. Il s'agirait de la première à Lyon dans des conditions de circulation réelle. Par ailleurs, cet été, l'établissement public Paris-La Défense a annoncé ne pas reconduire l'expérimentation d'une navette autonome Navya sur son secteur suite à "un bilan mitigé". La vitesse, la présence obligatoire d'un opérateur à bord à cause de la législation française ou bien encore la baisse de la fréquentation ont pesé dans la balance.